Auswärtsspiel in Schalke

München Trainer Niko Kovac muss nach dem holprigen Start von Bayern München schnell liefern. Seinen neuen Topstar Philippe Coutinho bremste er aber erst einmal ein.

Die lustigen Münchner Reise-Tipps "unter uns Brasilianern" kamen aus dem fernen Rio de Janeiro. "Zieh dich warm an im Winter. Lerne 'Mia san mia' zu sagen. Und kauf dir eine gute Lederhose", riet Rafinha seinem Landsmann Philippe Coutinho schmunzelnd. Und außerdem: "Genieß das Oktoberfest und das Stadtzentrum mit den schönen Cafes."

Viel Zeit, die vielen Ratschläge des langjährigen Bayern-Profis umzusetzen, dürfte der neue Topstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters erst einmal nicht haben. Der 27 Jahre alte Brasilianer hat nach seinem spektakulären Wechsel vom FC Barcelona nach München noch einigen Nachholbedarf in Sachen Fitness.

Deswegen werden die Fans am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wohl auch nur einen Kurzauftritt von Coutinho zu sehen bekommen. Trainer Niko Kovac zog im Hype um die neue Liga-Attraktion schon am Donnerstag die Bremse - und dämpfte die riesigen Erwartungen an den "kleinen Magier". "Auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt: Wir werden ihn nicht verheizen", betonte er vor dem Auswärtsspiel der Münchner bei Schalke 04.