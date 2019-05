Breitner kritisiert Umgang mit Kovac : „Eines FC Bayern unwürdig“

München Bayern-Legende Paul Breitner hat kein Verständnis für den Umgang mit Trainer Niko Kovac in der Rückrunde. Er mutmaßte, dass es schon bei dessen Verpflichtung Zweifel an Kovac gegeben habe.

Der frühere Bayern-Profi Paul Breitner hat den Umgang des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit seinem Trainer kritisiert. „Wie Niko Kovac in der Rückrunde behandelt wurde, war eines FC Bayern unwürdig“, sagte Breitner in einem Interview der Münchner „tz„ (Dienstag). „Ich kenne wenige in diesem Geschäft, die so integer, so positiv, so freundlich, so höflich und kooperativ sind wie der Niko. Ein wunderbarer Mensch“, meinte der 67-Jährige. „Darum hat es mir weh getan, wie mit ihm gespielt wurde.“ Anscheinend habe es schon bei dessen Verpflichtung Zweifel an Kovac gegeben, mutmaßte Breitner.