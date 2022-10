Jahreshauptversammlung des FC Bayern : Die Bilanz stimmt – die Katar-Frage bleibt heikel

München Der FC Bayern präsentiert bei seiner Jahreshauptversammlung erneut einen Gewinn. Zum heiklen Thema Katar gibt es auch unangenehme Fragen, aber wenig Konkretes.

Der finanzielle Lage ist „außerordentlich gut“, die Stimmung beim FC Bayern war allerdings schon mal besser: Ein Jahr nach der am Ende chaotischen und emotional aufgeladenen Jahreshauptversammlung gab sich die Führungsetage der Münchner alle Mühe, Fehler einzugestehen und die Wogen bei den kritischen Mitgliedern in einem schwach besetzten Audi Dome so gut wie möglich zu glätten. Das Thema Katar aber ist längst nicht ausgestanden.