Bayern-Transfer : Kovac verteidigt mögliche Perisic-Verpflichtung

München Bayerns Trainer Niko Kovac hat kritisiert, dass Ivan Perisic als B- oder gar C-Lösung betitelt wird. Jeder Spieler haben den gleichen Respekt verdient. Der Spieler von Inter Mailand absolvierte den Medizincheck bei den Bayern.

Trainer Niko Kovac hat mit Verärgerung auf kritische Kommentare zu einer möglichen Verpflichtung des kroatischen Vize-Weltmeisters Ivan Perisic beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München reagiert. „Man macht hier einen Spieler schlecht. Jeder Spieler hat den gleichen Respekt verdient. Man kann nicht über eine B-, C- oder D-Lösung sprechen. Da müssen wir uns alle mal hinterfragen“, sagte Kovac am Rande des DFB-Pokalspiels am Montag bei Energie Cottbus der ARD.