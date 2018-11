Kommentar zur Bayern-Krise: Kovac ist ein armes Würstchen

Düsseldorf Die Krise des FC Bayern kommt nicht überraschend. Der Rekordmeister hat den Umbruch verschlafen, kommentiert unser Autor. Leid tun kann einem da der Trainer.

In den vergangenen Jahren war die Bundesliga wegen der Dominanz des FC Bayern München so langweilig. Nun ist sie es, zumindest sportlich, weil der deutsche Rekordmeister so schwach ist. Borussia Dortmund zieht einsam davon, und man muss schon etwas Phantasie mitbringen, um auf Dauer einen ernsthaften Verfolger auszumachen. Borussia Mönchengladbach? Eintracht Frankfurt?

Dass die Bayern so schlecht sind, kommt nicht ganz so überraschend. Spätestens die desaströse WM der DFB-Auswahl hätte in München die Verantwortlichen zur Erkenntnis bringen müssen, dass ein Umbruch dringend von Nöten gewesen wäre: Der Verein stellte sieben Nationalspieler. Besonders in der Konstellation, einem jungen Trainer dieses Team zu übergeben. Niko Kovac hat eine komplett überalterte Mannschaft vorgefunden und konnte so personell keine Reizpunkte setzen. Er hatte so von Anfang an nur eine sehr geringe Lobby in einer Mannschaft voller hoch bezahlter Egoisten. Mittlerweile hat er die Kabine wohl komplett verloren. Jedenfalls spricht es nicht gerade für ein intaktes Binnenklima, dass alle Interna zuverlässig einem Boulevardjournalisten zugespielt werden.