Bayern lag „lukratives Angebot für Renato vor“ : Kovac bestätigt Sanches-Verbleib - Boateng reist vorzeitg ab

Houston Der zuletzt wechselwillige Renato Sanches bleibt beim FC Bayern. Trotz eines „lukrativen Angebots“ haben die Münchner einem Transfer nicht zugestimmt.

Mit Blick auf die Zukunft von Innenverteidiger Jerome Boateng sei "das letzte Wort noch nicht gesprochen", so Rummenigge: "Wir werden in aller Ruhe abwarten, wir müssen auch schauen, was noch auf dem Transfermarkt passiert. Dann werden wir mit ihm final besprechen, wie wir weiter vorgehen." Wie der Klub wenig später mitteilte, reist Boateng "aus privaten Gründen" vorzeitig schon am Sonntag zurück nach München. Die US-Reise der Bayern dauert noch bis zum 24. Juli.