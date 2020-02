„Wieder Gras riechen“ : Süle startet Lauftraining – der EM-Traum lebt

München Ein Hoffnungsschimmer für Bundestrainer Joachim Löw und Niklas Süle: Der deutsche Abwehrchef ist nach seinem Kreuzbandriss im Oktober wieder im Lauftraining. Das Ziel ist die EM-Teilnahme.

"Nach knapp vier Monaten, in denen ich jeden Tag in diesem Kraftraum war und ein ähnliches Programm absolviert habe, war das für mich natürlich überragend, einmal rauszukommen, wieder zu laufen und das Gras zu riechen", sagte der Bayern-Profi nach der 25-minütigen Einheit am Montag: "Das war für mich der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen." Denn bis zum Auftaktspiel der DFB-Elf bei der EURO am 16. Juni gegen Frankreich in München bleiben immerhin noch vier Monate Zeit.

Genau so lange liegt Süles Kreuzbandriss im linken Knie zurück. Doch schon an jenem 19. Oktober, als er sich beim 2:2 der Bayern in Augsburg zum zweiten Mal so schwer verletzt hatte, schaltete er in den Comeback-Modus - immer vor Augen: seine erste EM. Er habe mit seinem Team "richtig klasse" gearbeitet, sagte der 24-malige Nationalspieler nach der ersten Einheit in Fußballschuhen bei fcb.tv. Bisher habe es keine Komplikationen gegeben: "Ich habe gerade gemerkt, ich laufe komplett beschwerdefrei, und das ist, was zählt."