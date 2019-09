Enttäuschung statt Tabellenführung : RB-Taktikumstellung bringt Bayern aus dem Takt

Leipzig Nur ein Punkt, keine Tabellenführung: Die Bayern reisen frustriert vom Gipfeltreffen in Leipzig ab. Trainer Niko Kovac muss sich Kritik gefallen lassen, weil eine einfache taktische Umstellung sein Team aus dem Takt bringt.

Am Ende eines denkwürdigen Spitzenspiels bei RB Leipzig standen die Bayern-Profis mit fragenden Gesichtern in den Katakomben der Red Bull Arena. Trotz bisweilen drückender Überlegenheit flimmerte am Samstagabend letztlich nur ein 1:1 auf der Anzeigentafel. Erklärungen gab's - wenn überhaupt - nur im Ansatz. Mia san ratlos statt Mia san mia, so schien die Stimmungslage beim enttäuschten Rekordmeister Bayern München.