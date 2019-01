Verlierer des Trainingslagers: Mats Hummels droht das Abstellgleis bei den Bayern

München Im Abwehrzentrum des FC Bayern München steht ein Generationenwechsel bevor. Mats Hummels könnte das prominenteste Opfer der Umbauarbeiten beim Rekordmeister sein.

Selbst wenn Hummels bei der Rückrunden-Generalprobe Telekom Cup mit zwei Spielen am Sonntag in Düsseldorf (ab 12.45 Uhr/Sat.1) Einsatzzeit bekommen dürfte: Ein Platz in der Startelf beim Rückrunden-Auftakt am 18. Januar in Hoffenheim ist für ihn weit weg. "Ich weiß, was Mats kann und was er geleistet hat. Man kann sich auf ihn verlassen", sagte Kovac zuletzt, ansonsten müsse sich aber auch Hummels "dem Mannschaftsgeist unterordnen".