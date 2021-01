Oliver Kahn abgelöst : Manuel Neuer stellt Rekord von Zu-Null-Spielen ein

Augsburg 196 Spiele ohne Gegentor: Diesen Rekordwert in der Fußball-Bundesliga von Oliver Kahn konnte Bayern-Torhüter Manuel Neuer am Mittwochabend einstellen. Wie er sich zu diesem Meilenstein äußerte.

Manuel Neuer hat in der Fußball-Bundesliga nach fast drei Monaten Wartezeit Oliver Kahns Rekord von Spielen ohne Gegentor eingestellt. Der Nationaltorhüter konnte sich am Mittwoch beim 1:0 des Tabellenführers beim FC Augsburg über sein 196. Zu-Null-Spiel in Deutschlands Eliteliga freuen. „Man muss ja versuchen, immer besser zu werden“, sagte er beim Sender „Sky“: „Wer weiß, wer in Zukunft den nächsten Rekord bricht. Es werden auch Torhüter nach mir kommen.“