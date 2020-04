Medienbericht : Bayern-Torwart Neuer soll über 20 Millionen gefordert haben

München Trainer Hansi Flick und Thomas Müller haben ihre Verträge beim FC Bayern verlängert. Die Verhandlungen mit Kapitän Manuel Neuer erweisen sich offenbar aber als schwierig. Laut eines Medienberichts fordert der Torwart ein Mega-Jahresgehalt.

Der neue Bayern-Vorstand Oliver Kahn merkte in „Sport-Bild“ dazu an, dass Torhüter "generell, wie ich auch selbst gezeigt habe, natürlich bis ins hohe Alter spielen können". Allerdings sei es "eine große Herausforderung, das hohe Niveau zu halten".

Die Bayern stecken in einer Zwickmühle. Sie würden den Weltklassekeeper Neuer sehr gerne behalten - aber eben nicht zu lange, da in Alexander Nübel von Schalke 04 der Nachfolger schon verpflichtet wurde. Was also tun, da Neuer ebenso wie Thomas Müller auch "Führungsspieler und Identifikationsfigur des Klubs" (Kahn) ist.