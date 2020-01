„Bin kein Statist, sondern Protagonist“ : Neuer mit „Kampfansage“ an Nübel

Doha Nationaltorhüter Manuel Neuer will seine Pläne für die Zukunft bei Bayern München nicht durch die Verpflichtung von Alexander Nübel von Schalke 04 beeinflussen lassen.

Seinen Platz als Nummer eins will Neuer an seinen designierten Nachfolger erwartungsgemäß nicht freiwillig abtreten. "Ich bin Sportler, ich bin Profi - und ich will immer spielen", sagte er und ergänzte: "Ich bin kein Statist, sondern Protagonist." Am Ende, schob er nach, "ist es natürlich nicht meine Entscheidung." Der Trainer entscheide. Ob dieser in der kommenden Saison noch Hansi Flick heißen wird, ist vorerst unklar, allerdings will Neuer seine Vertragsverlängerung über 2021 hinaus nicht zuletzt davon abhängig machen.