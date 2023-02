Hat er noch eine Zukunft im Klub? Neuer erzürnt mit explosiven Interviews die Bayern-Bosse

„Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“, sagte der 36-Jährige in wortgleichen Gesprächen mit der Süddeutschen Zeitung und dem Portal The Athletic über die Entlassung seines engsten Vertrauten Toni Tapalovic, „das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe.“ Schlimmer als das „Drama dahoam“ in der Champions League 2012, schlimmer als die historischen WM-Pleiten 2018 und 2022, schlimmer als alle Verletzungen.