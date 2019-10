Torhüter des FC Bayern : Neuer erhält NRW-Landesverdienstorden

Köln Manuel Neuer wird für sein vorbildliches soziales Engagement mit dem Verdienstorden des Landes NRW geehrt. Vor dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern München beim VfL Bochum soll ihm der Orden überreicht werden.

Im zweiten Anlauf wird Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer am Mittwoch für sein vorbildliches soziales Engagement mit dem Verdienstorden des Landes NRW geehrt. Der 33-Jährige bekommt den Orden am Tag nach dem Pokalspiel des Rekordmeisters Bayern München beim VfL Bochum von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) überreicht. Die Ehrung beginnt um 12.30 Uhr in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Im April hatte Neuer wegen einer Verletzung absagen müssen.