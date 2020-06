Nach über 40 Jahren : Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt hört beim FC Bayern auf

München Seit über 40 Jahren ist Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt nun schon für die Gesundheit der Stars von Bayern München verantwortlich. Im Sommer ist Schluss. Zum 30. Juni beendet der langjährige Mannschaftsarzt des deutschen Rekordmeisters seine Tätigkeit beim FC Bayern.

„Mull hat über Jahrzehnte beim FC Bayern hervorragende Arbeit geleistet und damit weltweit einen Standard in der Sportmedizin gesetzt“, hob Rummenigge hervor. Müller-Wohlfahrt will sich künftig auf seine Praxis konzentrieren. Er wird sich auch in einem wissenschaftlichen Projekt einbringen, in dem mittels Künstlicher Intelligenz Muskelverletzungen anhand von MRT-Bildern diagnostiziert werden sollen. Außerdem will er die Verbesserung der Diagnose von Gelenkverletzungen in Arztpraxen mit Hilfe von Mikrosonden vorantreiben.