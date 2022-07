Beide Neuzugänge treffen : Mane und de Ligt feiern Traumeinstand im Bayern-Dress

Washington Matthijs de Ligt und Sadio Mane brauchen anscheinend keine Eingewöhnungszeit beim FC Bayern. Die beiden Top-Transfers können sofort im ersten Testspiel auf sich aufmerksam machen.

Top-Transfer bahnt sich an : De Ligt soll der neue Chef beim FC Bayern werden

Mane, der nach dem Spiel wegen seiner Nominierung als Afrikas Fußballer des Jahres gen Rabat (Marokko) abreiste, durfte gleich von Beginn an neben den deutschen Nationalspielern Serge Gnabry und Leroy Sane in der offensiven Dreierreihe ran. Per Foulelfmeter erzielte er prompt seinen ersten Treffer (5.). Zeitweise feierten über 100.000 Zuschauer im YouTube-Stream des FC Bayern den erfolgreichen Einstand des Senegalesen.