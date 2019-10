Nächster Ausfall in der Abwehr : Lucas Hernandez fehlt dem FC Bayern mehrere Wochen

Nächster Ausfall in der Abwehr

Piräus Der FC Bayern muss länger auf Lucas Hernandez verzichten. Der 23-Jährige verletzte sich beim 3:2 bei Olympiakos Piräus am rechten Sprunggelenk. Nach der Verletzung erneuerten die Bayern ihre Kritik am französischen Fußball-Verband.

Bayern München muss nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle auch länger auf Weltmeister Lucas Hernandez verzichten. Der Franzose erlitt beim 3:2 (1:1) des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus eine "Teilruptur des linken Innenbandes am rechten Sprunggelenk", wie der Klub am Mittwochmittag mitteilte. Eine MRT-Untersuchung am Mittwochnachmittag habe dies bestätigt, der Verteidiger werde nun operiert.