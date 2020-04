Zukunft des Nationalspielers offen : Sané weiter an Wechsel zum FC Bayern interessiert

Sané weiter an Wechsel zum FC Bayern interessiert

München Für Leroy Sané von Manchester City ist ein Wechsel zu Bayern München offenbar weiterhin eine Option. Das hat sein neuer Berater nun verraten. Der Rekordmeister sei der einzige Verein, den er sich in Deutschland vorstellen könne.

Wann die Premier League fortgesetzt wird, weiß natürlich auch Leroy Sane nicht. Doch er weiß, dass er nach seiner Kreuzbandverletzung "besonders gefordert" ist, um sein Fitnesslevel "entsprechend hochzuhalten". Der 24-Jährige will für Tag X gerüstet sein. Ob Sane in Zeiten von Corona allerdings überhaupt noch einmal für Manchester City auflaufen wird, ist offen - vielleicht ist er an Tag X schon bei Bayern München.