Verletzung aus Tottenham-Spiel : FC Bayern gibt leichte Entwarnung bei Kingsley Coman

München Kingsley Coman musste im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur nach 24 Minuten verletzt vom Platz. Noch in der Nacht gab der FC Bayern aber leichte Entwarnung.

Leichte Entwarnung bei Kingsley Coman: Der Franzose hat beim 3:1 (2:1) von Bayern München in der Champions League gegen Tottenham Hotspur nicht die befürchtet schwere Knieverletzung erlitten. Es handle sich um einen "Kapseleinriss im linken Knie", teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Nacht zu Donnerstag mit: "Das Knie wird für einige Zeit mit einer Schiene ruhiggestellt." Zudem ist die Bizepssehne gezerrt und das Kniegelenk gestaucht. Der 23-Jährige wird wohl bis zum Jahresende ausfallen.

Coman war am Mittwochabend in der 24. Minute ausgewechselt worden und humpelte gestützt von Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in die Kabine. Zunächst waren die Bayern von einer deutlich schwerwiegenderen Verletzung ausgegangen. "Es liegt ein großer Schatten über diesem Spiel. Wir müssen hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist", sagte Trainer Hansi Flick bei Sky.