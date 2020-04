Rummenigge stärkt Nübel : Flicks Klartext in Bayerns Torwart-Saga

Flicks Klartext in Bayerns Torwart-Saga

Hansi Flick verfolgt die Torhüter-Debatten beim FC Bayern sehr aufmerksam. Jetzt positioniert er sich - klar und geschickt: Neuer spielt, Nübel soll erstmal lernen. Der Verein bezieht Stellung für seinen öffentlich angegriffenen Torwart der Zukunft.

Hansi Flick positioniert sich in der aufgeregten Münchner Torwart-Debatte - und auch der Verein bezieht mit einem Plädoyer aktiv Stellung. Der 55 Jahre alte Trainer betont im Zuge der neuen Torhüterkonstellation im Sommer mit Schalke-Zugang Alexander Nübel seine Entscheidungshoheit in Aufstellungsfragen beim FC Bayern und bestätigt schon vorab den Nummer-1-Status von Manuel Neuer. Zugleich verteilt der Trainer geschickt Lob, etwa an Sportdirektor Hasan Salihamidzic, um die vielschichtige Thematik zu entspannen.