Zunkunftsdebatte beim FC Bayern : Rummenigge will Ruhe in Müller-Diskussion bringen

Rummenigge will Ruhe in Müller-Diskussion bringen

München Thomas Müller werde für den FC Bayern weiter wichtig bleiben, sagt Clubchef Rummenigge und reagiert damit auf jüngste Debatten um einen möglichen Weggang des Publikumslieblings. Die ganze Diskussion findet Rummenigge „etwas absurd“.

Trainer Niko Kovac hatte für Aufsehen gesorgt mit der Aussage, der Fußball-Weltmeister von 2014 werde Einsätze in der Startelf bekommen, wenn „Not am Mann“ sei. Müller hatte zuletzt bei fünf Spielen in der Bundesliga und der Champions League zu Beginn auf der Bank gesessen. „Niko und Thomas haben sich am vergangenen Sonntag ausgesprochen“, sagte Rummenigge. „Seine Aussage war nicht glücklich. Ich glaube, Thomas ist nicht nachtragend, und natürlich ist er kein Notnagel.“