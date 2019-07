Hernandez beim FC Bayern vorgestellt : Rummenigge weist Kritik an Transfer-Politik zurück - Gespräch mit Neuer

München Bayern München hat Zugang Lucas Hernandez vorgestellt. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich dabei auch zu den Transferplänen - und der Kritik daran. Ein Gespräch gab es laut Rummenigge auch mit Manuel Neuer.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die immer lauter werdende Kritik an der Transferpolitik des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückgewiesen. "Ich habe Verständnis dafür, dass Ungeduld herrscht. Aber ich bin in keinster Weise nervös. Wir werden am Ende des Tages eine Mannschaft haben, die sehr wettbewerbsfähig sein wird. Unsere Ziele werden nicht geringer werden. Wir werden bis 2. September noch einige Transfers tätigen", sagte Rummenigge zum Trainingsstart am Montag.