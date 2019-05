„Wir werden es versuchen“ : FC Bayern geht bei Sané-Transfer in die Offensive

FC Bayern geht bei Sané-Transfer in die Offensive

München Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München geht bei einem möglichen Transfer von Nationalspieler Leroy Sané weiter in die Offensive. Auch Bundestrainer Joachim Löw befürwortet den Wechsel.

„Wir werden es versuchen“, kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Freitag bei einer Veranstaltung der „Bild“ in Berlin an. Aber: „Ob es gelingt, kann ich nicht versprechen.“ Tags zuvor hatte auch Vereinspräsident Uli Hoeneß bestätigt, den 23-Jährigen von Manchester City holen zu wollen.