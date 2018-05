FC Bayern München: Juppü Heynckes würde gerne auf die Bierdusche verzichten

Letztes Heimspiel als Bayern-Trainer : Heynckes würde gerne auf die Bierdusche verzichten

Foto: dpa/Andreas Gebert

München Es wird sein letzter Auftritt in der Allianz Arena: Jupp Heynckes nimmt am Samstag Abschied von den Fans des FC Bayern. Die Wehmut hält sich in Grenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf eines hat Jupp Heynckes bei seinem letzten von weit über 1000 Bundesliga-Auftritten überhaupt keine Lust. "Es braucht nicht unbedingt die Bierdusche sein, darauf lässt sich gut verzichten", sagte der 73-Jährige vor seinem Abschied mit einem Schmunzeln, und er fügte verschmitzt an: "Aber was lasse ich nicht alles über mich ergehen."

Seit 9. Oktober 2017 hat Heynckes als Trainer des FC Bayern eine ganze Menge über sich ergehen lassen. Nun ist er froh, wenn er in eineinhalb Wochen wieder auf seinem Bauernhof in Schwalmtal ein geruhsames, weit von der Öffentlichkeit entferntes Dasein als Rentner genießen kann.

Er freue sich auf "ein Stück Anonymität", darauf, "dass ich wieder in die Normalität des Alltags bei der Familie eintauche, wieder das Leben genießen kann und dass ich keine Termine habe", betonte Heynckes vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart.

Natürlich verspüre er auch "ein bisschen Wehmut". Aber, so versicherte Heynckes: "Ich werde keine Entzugserscheinungen und keine Langeweile haben. Ich habe viele Hobbys, ich werde mich schon beschäftigen. Das ist die beste Medizin, um jung und fit zu bleiben."

2013, nach dem Gewinn des Triples, sei dies noch "etwas anderes" gewesen. Das sei der "große Abschluss meiner Profikarriere" gewesen, sagte Heynckes, "das jetzt war ein Zubrot. Da hat sich mein Helfersyndrom durchgesetzt."

Aus dem Ruhestand führte Heynckes die Bayern souverän zur 28. Meisterschaft und ins Halbfinale der Champions League. Am 19. Mai kann er beim Pokalfinale in Berlin gegen Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn des Doubles seinen Abschied krönen. Schon jetzt genießt Heynckes bei den Verantwortlichen und den Fans Legendenstatus.

Selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte dem Bayern-Trainer bei der Meisterehrung am Mittwoch in der Staatskanzlei den Roten Teppich ausgerollt. "Sie können jederzeit bayerischer Staatsbürger werden - das ist dann der Höhepunkt der ganzen Entwicklung. Wenn sie irgendwann wollen, mache ich sofort eine Kabinettssitzung", sagte Söder.

Seinem Nachfolger Niko Kovac hinterlässt Heynckes riesige Fußspuren, die nicht kleiner werden, wenn er betont, die Mannschaft "physisch und psychisch" in einem Topzustand zu hinterlassen. Dies sei eine "tolle Gruppe", zu der auch im kommenden Jahr Arjen Robben und Rafinha gehören werden. Beide verlängerten ihre auslaufenden Verträge um ein Jahr. Zudem kehrt Weltmeister Miroslav Klose, der bei der WM in Russland noch als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw fungieren wird, ab der kommenden Saison als U17-Trainer zu den Bayern zurück. Zuvor will Heynckes mit Robben und Rafinha "zum Abschluss siegreich bleiben. Wir wollen den Fans ein gutes Spiel zeigen."

Die Party mit der Verabschiedung von Heynckes und der Übergabe der Meisterschale soll unter keinen Umständen gestört werden. "Das ist kein Alltag, das ist ein Freudenfest", unterstrich Heynckes, blickte aber gleich wieder voraus: "Wir wollen gerne noch einen Höhepunkt hinzufügen." Spätestens dann wird er um eine Bierdusche nicht herumkommen.

(SID)