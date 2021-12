Ausfall bis Jahresende : Kimmich mit Lungen-Problemen nach Corona-Infektion

München Joshua Kimmich wird in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat seine Quarantäne zwar beendet, doch kann er noch nicht wieder voll trainieren. Grund sind „leichte Infiltrationen in der Lunge“ nach seiner Corona-Infektion.

Der FC Bayern München muss auch die englische Woche zum Jahresausklang in der Fußball-Bundesliga ohne Nationalspieler Joshua Kimmich bestreiten. Das teilte der Tabellenführer am Donnerstag mit. Kimmich hatte sich zuvor nach einer Corona-Infektion freitesten können. Nach insgesamt einem Monat in Quarantäne - zunächst als Kontaktperson, dann als Infizierter - wollte er ursprünglich an diesem Samstag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 sein Comeback im Team des Rekordmeisters feiern.