Trainer des FC Bayern : Boateng spricht sich für Flick-Verbleib aus

München Jerome Boateng hofft, dass Hansi Flick auch im neuen Jahr Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister Bayern München ist.

Die Führungsriege der Bayern will kurz nach dem letzten Hinrundenspiel am kommenden Samstag entscheiden, ob Flick (54) auch nach der Winterpause noch Chefcoach des Titelverteidigers bleibt. "Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Vorwoche erklärt.