Jerome Boateng ohne Zukunft beim FC Bayern : Auf dem falschen Laufsteg

Jerome Boateng. Foto: dpa/Felix Hörhager

München Jerome Boateng inszeniert sich als eine globale Marke – sportlich konnte er mit der Entwicklung nicht Schritt halten. Beim FC Bayern hat er offenbar keine Zukunft.

Der Abstieg beginnt wahrscheinlich im besten Moment. Jerome Boateng wird 2014 Weltmeister, im Finale von Rio de Janeiro spielt er das Spiel seines Lebens. Er ist groß auf dem Platz beim 1:0-Sieg über Argentinien, es kommt niemand an ihm vorbei, auf dem Rasen nicht und in der Nachbetrachtung nicht. Ein Jahr zuvor hat er mit Bayern München das Triple gewonnen. Jerome Boateng (damals 24) ist ganz oben.

Fast genau fünf Jahre später ist Boateng sportlich ziemlich weit unten, wenn man das über einen Fußballprofi sagen darf, der zum Aufgebot des FC Bayern gehört und der allein durch seine Arbeit beim Verein im Jahr zwischen zehn und 14 Millionen Euro verdienen soll. Der Arbeitsplatz des Innenverteidigers ist aber immer häufiger die Ersatzbank, in die Nationalelf wird er nicht mehr berufen. Bei den großen Klub-Spielen dieser Saison, beim Bundesliga-Sieg gegen Borussia Dortmund, beim 3:0 im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig spielt er nicht. „Er wirkt“, sagt Präsident Uli Hoeneß, „wie ein Fremdkörper.“ Boateng unterstreicht das mit seiner Haltung zum Team. Zur offiziellen Meisterfeier geht er nicht, er entschuldigt sich mit der Einladung zur Hochzeit eines guten Freundes. Zum Aufwärmprogramm der Kollegen vor dem Pokalfinale betritt er gar nicht erst den Platz, die Feier des Pokalsiegs in der Kurve überlässt er der Mannschaft.

Info Von eigenem Magazin bis Modekollektion Der Spieler Er spielte bislang für Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City und den FC Bayern München. Für die Nationalelf lief er 76 Mal auf. Das Projekt Als Fußballer wird er vom ehemaligen Bayern-Spieler Christian Nerlinger betreut, als internationale Marke baut ihn der US-Amerikaner Jay Z (ein Star-Rapper) auf. Der Unternehmer Boateng hat ein Magazin (“Boa“), eine Brillen-Kollektion und entwirft Mode für einen Ableger von H&M.

In Rio vor fünf Jahren ist Boateng mittendrin bei der Feier auf dem Rasen von Maracana und bei der Party in Berlin. Und der in der Öffentlichkeit oft so mundfaul daherberlinernde große Mann mit dem Image eines gutmütigen Teddy-Bären ist in einer Führungsrolle im deutschen Fußball angekommen.

Das lässt sich nicht einmal in den USA übersehen. Auch in den Vereinigten Staaten haben die Manager im Unterhaltungsgeschäft begriffen, dass im Fußball weltweites Vermarktungspotenzial steckt. Boateng ist für den Übersee-Markt eine interessante Figur, er kleidet sich extravagant, hat ein Faible für ausgefallene Brillen, ist groß und vor allem: Er ist schwarz. Er passt in die Reihe der großen US-Sportstars.

Es ist kein Wunder, dass der Rapper Jay Z auf ihn aufmerksam wird. Der 18malige Grammy-Gewinner hat mit Musik ein Vermögen verdient. Sein Vermarktungsunternehmen „Roc Nation“ nimmt Boateng 2015 unter Vertrag. Der Fußballer ist nun in einer Firma mit Weltstars wie Rihanna und Shakira. Und er ist zu Gast in Jay Z‘s Villa in Los Angeles. Der grundscheue Boateng bekommt den Mund nicht mehr zu. Und wenn er über seinen Vertragspartner spricht, dann klingt geradezu kindliche Hochachtung durch. Über den Besuch in der Villa sagt er: „Ich konnte ihn alles fragen.“

Jay Z hilft Boateng, zu einer Marke zu werden. Der Fußballer hat bald ein eigenes Brillen-Lable, er öffnet nicht zufällig seine Wohnung für eine Homestory, bei der ein Bild seines Schlafzimmers mit der Basecap-Sammlung die zentrale Illustration ist. Bunte Blätter berichten über den modebewussten Sportler, das Magazin „GQ“ wählt ihn zum „stilvollsten Mann des Jahres“. Der schüchterne Mann mit der leisen betonungsfreien Stimme ist mitten in der bunten Welt des Showbusiness angekommen. Er steht auf einem Laufsteg, aus der Perspektive der Sportler auf dem falschen Laufsteg.

Während die Geschäftstermine mehr werden, nimmt die Zahl an Pausen auf dem Fußballplatz zu. Die hochentwickelte Muskulatur streikt in unschöner Regelmäßigkeit. Schon vor der EM 2016 wird ihm vorgehalten, zu wenig Konzentration auf den Sport zu verwenden. Er geht angeschlagen ins Turnier und kehrt mit einer schweren Verletzung zurück. Boateng, der Fußballer, ist nicht mehr der Alte.

Boateng, der Geschäftsmann, aber startet durch. Mittlerweile gibt er ein Lifestyle-Magazin mit dem beziehungsreichen Titel „Boa“ heraus, das auf schönen Hochglanzseiten vor allem dafür wirbt, andere schöne Sachen zu erwerben. Die „Zeit“ hat ausgerechnet, dass in der ersten Ausgabe 59 Waren im Gesamtwert von 121.000,60 Euro angepriesen werden – unter anderem „13 Dinge, die zu haben sich lohnt, aus gutem Grund ausgewählt von Jerome Boateng“. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sind Boatengs Gastspiele in der „Bling-Bling-Welt“ früh ein Dorn im Auge. „Er sollte wieder auf die Erde kommen“, findet der Funktionär vor zwei Jahren. Boatengs Antwort: „Darüber kann ich nur lachen.“