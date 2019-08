Transfer vor dem Abschluss : Ivan Perisic zum Medizincheck in München

Ivan Perisic zum Medizincheck in München

München Ivan Perisic soll am Mittwoch erstmals bei Bayern München trainieren. Die Transferbemühungen des Rekordmeisters dürften mit der Verpflichtung des Kroaten aber nicht beendet sein.

Erst mal kein Leroy Sane, dafür Ivan Perisic. Die offizielle Bestätigung steht zwar weiterhin aus, doch die Diskussionen um Bayern Münchens möglichen Zugang sind bereits in vollem Gange. Ist der Kroate nach der schweren Verletzung bei Wunschspieler Sane nur eine Notlösung? Oder kann der Vize-Weltmeister dem Rekordmeister tatsächlich weiterhelfen?

Eine Meinung, der sich auch der Ex-Münchner Ivica Olic anschließt. "Ein technisch starker Mann wie Ivan mit so viel Erfahrung kann auf jeden Fall sofort weiterhelfen. Er spielt seit Jahren auf internationalem Top-Niveau, hat enorme Qualität", sagte der Kroate der Bild.

Möglicherweise steht Perisic, 2011 mit Dortmund deutscher Meister, bereits am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) beim Bundesligaauftakt der Bayern gegen Hertha BSC im Münchner Kader. Am Montagmittag war Perisic im Krankenhaus Barmherzige Brüder bei Bayern-Internist Roland Schmidt zum Medizincheck. Der Profi bestätigte dies der Bild-Zeitung: "Ja, ich hatte gerade den Medizincheck." Am Mittwoch könnte er ins Training einsteigen.