FC Bayern München: In der Krise baut Leon Goretzka auf sein Umfeld

München Der FC Bayern München hat am Donnerstag Nationalspieler Leon Goretzka offiziell als Neuzugang vorgestellt. Der 23-Jährige verriet, wie er mit Rückschlägen umgeht.

Nationalspieler Leon Goretzka will die enttäuschende Weltmeisterschaft hinter sich lassen und nun als Neuzugang des FC Bayern München durchstarten. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am besten damit fahre, wenn ich es in erster Linie mit mir selber ausmache“, sagte der 23-Jährige am Donnerstag bei seiner Vorstellung beim deutschen Meister in München. Er habe sich lange mit dem Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl in Russland beschäftigt und überlegt, was man hätte besser man machen können und woran es gelegen habe, schilderte der Mittelfeldakteur.