„Überrascht über mediale Kaderplanung“ : Salihamidzic tadelt Bayern-Trainer Flick

Doha Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat verstimmt auf die öffentliche Forderung von Trainer Hansi Flick nach Verstärkungen noch in diesem Winter reagiert.

„Ich war überrascht über diese mediale Kaderplanung, die der Hansi betrieben hat“, sagte Salihamidzic am Donnerstag im Trainingslager des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Katar: „Ich bin einfach kein Freund von medialer Kaderplanung.“

Flick hatte zuvor wegen der angespannten Verletzungssituation via „Süddeutsche Zeitung“ Verstärkung gefordert und konkret von zwei Spielern, auf jeden Fall einen in der Defensive sowie vielleicht einen auf dem offensiven Flügel. Inhaltlich zeigte Salihamidzic in Doha durchaus Verständnis für den Coach. „Der Hansi spürt jetzt als Cheftrainer den Erwartungsdruck“, sagte der Sportdirektor.