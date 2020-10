Gegen den "Leichtsinn" : Flicks Appell an die Corona-Leugner

München Erst nach Köln und Salzburg, dann der Kracher in Dortmund: Der FC Bayern will sich bei seinem Auswärts-Triple schadlos halten. Trainer Hansi Flick betont aber auch die Vorbildfunktion der Münchner neben dem Platz.

"Wir haben eine Situation, in die wir durch sehr viel Leichtsinn wieder reingekommen sind", sagte der Erfolgscoach. Es folgte ein eindringlicher Appell für mehr Solidarität und Verantwortungsbewusstsein in Deutschland, für mehr Demut in der Fußball-Branche - und an die Leugner und Zweifler. Das Münchner Auswärts-Triple mit Spielen beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), in Salzburg und dem Klassiker bei Borussia Dortmund binnen acht Tagen geriet da plötzlich zur Nebensache.

Er selbst, erzählte Flick mit nachdenklicher Miene, gehe mit gutem Beispiel voran - auch im Privaten. "Für mich ist es normal, ich trage die Maske so oft es erforderlich ist, halte Abstand, habe meine sozialen Kontakte stark reduziert und wenn ich essen gehe, gucke ich, dass ich es im Freien machen kann und mit sehr viel Abstand." Aus seinem Unverständnis für Menschen, die es anders halten, machte er keinen Hehl. Wenn er die Demonstrationen gegen Beschränkungen sehe, noch dazu "ohne Maske, ohne Abstand" und ähnliches Verhalten teilweise auch in den Stadien, sei dies für ihn "nicht nachvollziehbar".

Bei seinem Ex-Klub in Köln werden wie überall in den Bundesligen am Samstag keine Fans in der Arena sein. Dabei sei die Stimmung beim FC doch stets "ausgezeichnet" gewesen, sagte Flick mit Bedauern. An den Münchner Zielen ändert dies freilich nichts: "Wir wollen auch in Köln drei Punkte holen."