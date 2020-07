Vertragspoker beim FC Bayern : Flick kämpft um Verbleib von Thiago und Alaba

Berlin Hansi Flick als Kaderplaner: Der Bayern-Trainer kämpft bei der Münchner Double-Party um den Verbleib von David Alaba und Thiago. Beim Spanier ist der 55-Jährige allerdings nicht ganz so zuversichtlich.

Auf Hansi Flicks Haut klebte der Champagner, das weiße Double-Siegershirt war nach der Schampus-Dusche in der Kabine durchtränkt. Bayern Münchens Feierlichkeiten nach dem 20. Gewinn des DFB-Pokals waren kaum in Fahrt gekommen, da warb der Trainer des Rekordchampions um seine Lieblings-Partygäste David Alaba und Thiago.

"Ich werde mich mit allem, was ich habe, dafür einsetzen, dass wir solche zwei Qualitätsspieler in den Reihen halten können", sagte Flick nach dem 4:2 (2:0)-Sieg gegen Bayer Leverkusen im 77. Cupfinale: "Ich versuche, dass der Kader, so wie er aktuell ist, zusammenbleibt." Doch dieses Vorhaben dürfte selbst Alles-Gewinner Flick misslingen.