„Haben großes Vertrauen“ Ex-Profi Altintop wird neuer Campus-Leiter beim FC Bayern

„Wir haben großes Vertrauen in Halil Altintop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit. Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln“, sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic.