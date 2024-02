Münchner Großbaustelle Auf welchen Positionen sich der Rekordmeister neu erfinden muss

Am 19. Mai 2012 war Thomas Müller 22 Jahre alt. An diesem Abend stand fest, dass sein FC Bayern in der Saison keinen Titel gewinnen würde. Im Endspiel der Champions League verloren die Münchner „dahoam“ das Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea, im DFB-Pokal unterlagen sie in Berlin Borussia Dortmund mit 2:5, und in der Meisterschaft enteilte der BVB endgültig am 30. Spieltag mit einem 1:0-Erfolg über die Münchner.