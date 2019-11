Bayern-Trainer gibt sich gelassen : Gerüchte um Pochettino interessieren Flick nicht

München Hansi Flick soll Bayern München nach seinem Traumstart bis Weihnachten zurück an die Bundesliga-Spitze führen. Dann könnte der Coach trotz größter Wertschätzung wieder ins zweite Glied rücken.

Als der Name Mauricio Pochettino fällt, huscht ein Lächeln über Hansi Flicks Gesicht. Doch zu einer Einschätzung des aktuell heißesten Trainer-Kandidaten bei Bayern München oder einem Lob lässt sich der Coach nicht hinreißen. "Für mich ist es vollkommen egal, welcher Name kursiert", betont er vor dem Jahresendspurt seiner Mannschaft mit acht Pflichtspielen bis Weihnachten, "ich versuche, erfolgreich mit der Mannschaft zu sein - der Rest interessiert mich nicht."

Das dürfte aber nur die halbe Wahrheit sein. Flick weiß, dass der öffentliche Vertrauensbeweis durch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Jahreshauptversammlung im Zweifel nur eine geringe Halbwertszeit haben dürfte. Bis zur Winterpause soll er den deutschen Rekordmeister an die Tabellenspitze führen, wie Rummenigge in der vergangenen Woche betonte. Danach könnte Flick wieder in seine alte Rolle als Assistent schlüpfen - unter Pochettino?