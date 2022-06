Irres Bayern-Gerücht : „Großer Tausch“? Ronaldo wirbelt Lewandowski-Poker durcheinander

München Der Poker um Stürmerstar Robert Lewandowski geht beim FC Bayern in die nächste Runde, nun sorgt zudem noch ein wildes Gerücht um Cristiano Ronaldo für Wirbel.

Weltstar Cristiano Ronaldo verkündet „hocherfreut“ seine Unterschrift unter den millionenschweren Deal und zwinkert lächelnd in die Kamera. Gemeinsam werde man „den Fußball auf die nächste Stufe“ heben, sagt CR7 mit dem ihm eigenen, überlebensgroßen Selbstvertrauen - „und das ist nur der Anfang!“

Wovon genau? Nun, der fünfmalige Weltfußballer hat seine weit über 700 (!) Millionen Fans in den Sozialen Netzwerken über einen weiteren Werbevertrag unterrichtet. Seine Zukunft als Fußball-Profi dagegen ist trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages bei Manchester United offen.

Die in Sachen Ronaldo für gewöhnlich gut unterrichtete portugiesische Fachzeitung Record will erfahren haben, dass der 37-Jährige United verlassen möchte. Angesichts der Probleme der Red Devils, auf dem Transfermarkt Verstärkungen nach Manchester zu lotsen, sehe er seine hohen Ziele gefährdet. Zumal die Konkurrenz aufrüstet.

So weit, so normal. Doch jetzt macht ein wildes Gerücht aus Spanien die Runde. Einer Meldung des Sportblatts AS zufolge soll Bayern München bei der Nachfolge-Suche für den abwanderungswilligen Weltfußballer Robert Lewandowski niemand Geringeren als den Superstar auf dem Zettel haben. Der deutsche Rekordmeister bereite einen „großen Tausch“ vor: CR7 für „Lewy“. Ronaldos „nächstes Ziel könnte München sein“, heißt es.