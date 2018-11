Weiterer Ausraster des Franzosen?: Franck Ribery soll auch Fotografen attackiert haben

München Bayern Münchens Mittelfeldstar Franck Ribéry soll sich erneut einen Eklat erlaubt haben. Laut eines Medienberichts hat der Franzose einen Fotografen angegriffen.

Ribéry, der in der Partie nicht zum Einsatz kam, hatte das Stadion schon während des Spiel verlassen. Als Ribéry, bereits im Taxi sitzend, von einem Fotografen abgelichtet wurde, drehte das Fahrzeug plötzlich um. Der Spieler stieg aus und stürmte, so die Darstellung eines Zeugen, wutentbrannt auf den Fotografen zu. Ribéry soll ihn am Handgelenk gepackt und angeschrien haben, er solle die Fotos sofort löschen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte am Donnerstag vor Journalisten, er habe von dem Vorfall gehört. Er habe aber keine Kenntnis, ob an der Geschichte was dran ist oder ob das ein Gerücht ist. „Ich kann bestätigen, dass wir das nicht als so toll empfunden haben, was Franck nach dem Spiel in Dortmund gemacht hat“, sagte Rummenigge. Es sei sicher auch ein bisschen der Emotionalität nach der Niederlage geschuldet gewesen, räumte er ein.