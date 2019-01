„Nur durch geplatztes Kondom zur Welt gekommen“: Ribery geht nach Protz-Video mit Hass-Tweets auf seine Kritiker los

Düsseldorf/Doha Franck Ribery ist mal wieder der Kragen geplatzt. Nach der Kritik an seinem Protz-Steak ist der Bayern-Star auf Twitter auf seine Kritiker losgegangen - und ist dabei deutlich unter die Gürtellinie gerutscht.

In einem Tweet bezeichnet er Kritiker als Neider, die „nur durch ein geplatztes Kondom zur Welt gekommen“ seien. Weiter schreibt er: „F**** eure Mütter, eure Großmütter und euren Stammbaum. Ich schulde euch Nichts., meinen Erfolg habe ich nur Gott und meinen Nächsten zu verdanken, die immer an mich geglaubt haben.“

Ribery reagiert damit auf die Kritik, die er für ein Video mit einem mit Gold ummantelten Steak auf sich gezogen hat. Während seines Urlaubs in Dubai schaute der Flügelstürmer im Restaurant „Nusr-Et“ des in im Internet als „Salt Bae“ bekannten Kochs Nusret Gökce vorbei und gönnte sich dort das Stück Fleisch. Kostenpunkt: 1.200 Euro.

Neben Fans ließen auch Journalisten daraufhin kein gutes Haar am 35-Jährigen. Sie nimmt sich Ribery in einem zweiten Post vor. „Ich werde von diesen Pseudo-Journalisten immer wieder für meine Handlungen kritisiert (das jüngste Beispiel: Der Preis meines Essens!)“, schreibt er. Sein karitatives Engagement werde dagegen nicht genügend beachtet: „Warum berichten die Massenmedien darüber nicht? Sie sprechen lieber über die Ferien, die ich mit der Familie verbringe. Sie scannen meine Handlungen und das, was ich esse. Für diese Art von Sinnlosigkeiten hab sie den Raum.“

Zuvor äußerte sich schon Riberys Ehefrau Wahiba in den sozialen Netzwerken. In einer Instagram-Story postete sie eine Nachricht, die sie von einem Unbekannten bekommen hatte: „Es ist eine Schande, ein Steak für 1200 Euro zu essen, bei all der Armut", schrieb dieser. Wahibas Antwort: „Das ist nur ein Beispiel von den Nachrichten, die ich bekommen habe. Macht euch keine Sorgen, uns geht’s gut. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr uns bis in die Küche verfolgt. Ich erspare euch den Rest, ich bin kurz vorm Erbrechen, glaubt mir. Armes Frankreich, dass es so viele Idioten und Arschlöcher gibt!“