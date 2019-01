Bayern-Star fällt aus: Ribery erleidet Muskelfaserriss

Doha Franck Ribery hält den FC Bayern weiter in Atem. Nach seinem Ausraster im Internet hat er nun körperliche Probleme. Der Franzose könnte damit beim Rückrundenstart fehlen.

Franck Ribery hat ein turbulentes und teures Trainingslager mit einer Verletzung beendet. Der Franzose erlitt am Mittwochabend in einem internen Testspiel des FC Bayern München einen Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel. Damit wird der Flügelspieler beim Rückrundenstart am kommenden Freitag bei 1899 Hoffenheim nicht zum Einsatz kommen können. In seiner Mitteilung vom Donnerstag prognostizierte der deutschen Rekordmeister keine Ausfalldauer.