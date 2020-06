Profil passt zu Sané : Flick wünscht sich weiteren Flügelstürmer für den FC Bayern

München Bayern-Trainer Hansi Flick wünscht sich für eine weitere Qualitätssteigerung des Münchner Luxuskaders Zuwachs auf den Außenpositionen. Der 55-Jährige denkt dabei speziell an einen Flügelstürmer.

Das genannte Profil passt exakt zu Leroy Sané. Der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler, der vertraglich nur noch bis 2021 an den englischen Meister Manchester City gebunden ist, wird als Wunschkandidat der Bayern für diesen Transfersommer gehandelt.

„Wenn ich jetzt eine Position nennen müsste, dann würde ich die Außenbahnen - ob als Außenverteidiger oder als Außenstürmer - nennen“, antwortete Flick am Dienstag auf die Frage, wo er sich am ehesten noch eine Verbesserung des Kaders vorstellen könne. Es wäre „schon gut, ein bisschen mehr Breite in der Qualität“ zu haben. „Ich glaube, da würde uns Tempo auch noch gut tun, dass wir nachlegen könnten“, sagte Flick. Sané ist ein pfeilschneller Angreifer.