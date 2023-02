Werden die Bayern benachteiligt? Bei dieser Frage bekommt Felix Magath einen Lachflash

Bei Felix Magath, der in einem früheren Leben selbst die Bayern trainierte, aber noch häufiger ihr Gegner war, verursachte Salihamidzics These dagegen einen bei ihm in dieser Form selten zu beobachtenden Gefühlsausbruch. Konfrontiert mit dem Zitat, brach Magath im Sky-Interview mehrfach in lautes Gelächter aus. „Das hat er aber schön gesagt“, sagte Magath. Erst nachdem er sich wieder gesammelt hatte, führte er fort: „Ich habe mit meinen Mannschaften oft genug gegen die Bayern spielen müssen. Das Gefühl, dass ich da mal große Unterstützung vom Schiedsrichter gehabt hätte, hat sich bei mir komischerweise nie eingestellt.“