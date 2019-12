Bayern-Boss Rummenigge bestätigt : Entscheidung über Flicks Zukunft fällt nach Hinrunden-Abschluss

München Am 21. Dezember empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg zum Abschluss der Hinrunde. Nach dem Spiel wollen die Bayern-Bosse entscheiden, wie es mit Trainer Hansi Flick weitergeht. Das bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Die Führungsriege von Bayern München will kurz nach dem letzten Hinrundenspiel entscheiden, ob Hansi Flick (54) auch nach der Winterpause noch Cheftrainer des Fußball-Rekordmeisters ist. "Wir haben am 21. Dezember das letzte Spiel gegen Wolfsburg, entweder an diesem Samstag oder am Tag danach werden wir uns treffen und eine Entscheidung fällen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Sport Bild.