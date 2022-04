Nach zehntem Titel in Serie : Bayern zwischen emotionaler Meisterparty und schwieriger Zukunft

München Bayern München hat nach einem schwierigen Jahr immerhin die Pflicht erfüllt. Doch Trainer Julian Nagelsmann weiß nach der zehnten Meisterschaft in Folge, dass der Druck nun noch größer wird.

Einen Gin Tonic in der Hand, ein glückseliges Lächeln im Gesicht: Ein emotionaler Julian Nagelsmann stand nach diversen Weißbierduschen mit frischem Outfit im Trend-Restaurant Rocca Riviera und genoss im Kreis der feiernden Stars um Rekord-Meister Thomas Müller seine erste rauschende Titelparty in vollen Zügen. Vom jungen Trainer des FC Bayern fiel nach einem schwierigen Jahr eine große Last ab, nachdem er mit der zehnten Meisterschaft in Serie wenigstens das Mindestziel erreicht hatte.