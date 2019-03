Name: Nicolas Pepe

Verein: OSC Lille

Marktwert: 40 Millionen Euro

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Arjen Robben denkt man beim FC Bayern aber offenbar auch an Nicolas Pépé. Der 23-Jährige sorgt beim OSC Lille in der franzöischen Lique 1 für Furore. In dieser Saison schoss der Ivorer in 29 Ligaspielen 17 Tore, dazu legte er zehn Treffer auf. Sein Vertrag in Lille läuft noch bis 2022. Günstig würde seine Verpflichtung für den deutschen Rekordmeister nicht werden.