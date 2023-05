Bayern-Boss Kahn in der Kritik Böse gucken können reicht am Ende nicht

Selbst wenn es am Ende ob der Dortmunder Nerven doch noch zum nationalen Titel reicht, er wäre kaum mehr als ein Trostpflaster auf eine Spielzeit, die seit Jahresbeginn nur in eine Richtung zeigt: abwärts. Erst die knallharte Nagelsmann-Entlassung, dann das Pokal-Aus, das Champions-League-Aus, das Schwächeln in der Liga mit Neu-Trainer Thomas Tuchel. Und je mehr das Team schwächelte, desto mehr gerieten und geraten Kahn und Salihamdizic in den Fokus.