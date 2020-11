Unruhe beim Rekordmeister : Alaba „enttäuscht“ und „überrascht“ vom Verhalten des FC Bayern

München Der FC Bayern München hat sein Vertragsangebot für David Alaba zurückgezogen. Der Österreicher zeigte sich überrascht, aber auch enttäuscht von der Vereinsseite. Seine Zukunftspläne ließ er offen.

🎙 "Würde mich freuen, wenn David hier bleiben würde, weil er ein toller Spieler & Mensch ist. Er ist beliebt in der Mannschaft & im Klub. Ich bin überzeugt davon, dass er genauso wie in den Spielen zuvor seine Topleistung abruft & alles dafür tut, dass der #FCBayern Erfolg hat." pic.twitter.com/1MI0YXECuY

Deutliche Worte wohl auch in Richtung der Verantwortlichen bei den Bayern fand Trainer Hansi Flick. "Ich bin alles andere als glücklich", sagte er auch angesichts des Bundesliga-Spiels am Samstag bei Borussia Dortmund, "dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche befassen müssen." Was Alaba betreffe, "wäre ich sehr froh, wenn David dem FC Bayern über die Saison erhalten bliebe. Er ist für die Mannschaft enorm wichtig, auf dem Platz, neben dem Platz".