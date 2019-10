Weltmeister will angeblich wechseln : Darum ist Thomas Müller so wichtig für den FC Bayern

München Thomas Müller ist beim FC Bayern München unzufrieden mit seiner Rolle als Ergänzungsspieler. Zuletzt saß der Stürmer fünf Mal in Folge nur auf der Bank. Nun spricht er offen über einen Wechsel.

Thomas Müller hat in seinem Leben viel erreicht. Er hat gewonnen, was es im Fußball so zu gewinnen gibt. Er wurde mit dem FC Bayern München Deutscher Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger. Mit der Nationalmannschaft gewann er 2014 die Weltmeisterschaft, vier Jahre zuvor wurde er Torschützenkönig in Südafrika.