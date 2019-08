Ansturm in den sozialen Medien : Coutinho sorgt für Bayern-Rekord

Ansturm in den sozialen Medien

München Bayerns Toptransfer Coutinho bringt in die sozialen Netzwerke Bewegung. Der deutsche Meister setzt natürlich auch auf diese Währung. Mit diesem Ansturm auf die Accounts des Vereins hatte er aber nicht gerechnet.

Bayern München hat 29 deutsche Meisterschaften, 19 DFB-Pokal-Endspiele und fünf Titel in der Champions League gewonnen. 291.000 Menschen sind Mitglieder im Verein. Das sind Bestmarken. Seit Dienstag gibt es einen Rekord mehr. Als der Klub bei Instagram den Wechsel von Coutinho verkündete, klickten 1,2 Millionen Fans auf das Herz für „Gefällt-mir“. Noch nie hat der Verein dort die Millionen-Grenze mit einer Meldung überschritten.

Natürlich wissen die Bayern inzwischen auch, dass die Gegenwart in den sozialen Medien eine Währung auf dem internationalen Markt ist. Und ihr eigener Mediendienst hat deshalb auch ordentlich in die Kerbe geschlagen. Acht Botschaften sandte er seither in die Welt, alle hatten nur einen Inhalt: Coutinho.