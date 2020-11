Verwirrung um Bayern-Profi : Coronatest von Süle angeblich "falsch positiv"

München Laut Medienberichten war der Coronatest von Bayern-Profi Niklas Süle „falsch positiv“. Ähnliche Verwirrung hatte es zuvor schon bei Mannschaftskollege Serge Gnabry gegeben. Wir erklären, wie die Bezeichnung „falsch-positiv“ zu verstehen ist.

Süle hatte sich am Montag wie vorgeschrieben in häusliche Isolation begeben und damit das Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg (6:2) am Dienstag verpasst. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt der FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an.