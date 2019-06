„Das ist für dich, großer Bruder“ : Tolisso macht den Ribery und verputzt Gold-Steak

München Anfang des Jahres hatte Ex-Bayern-Profi Franck Ribery für Wirbel gesorgt, als er in Katar ein mit Gold überzogenes Steak gegessen hatte. Corentin Tolisso hat nun nachgezogen - und richtete eine Nachricht an sein Vorbild.

Nach dem Wirbel um Franck Ribéry hat ein weiterer Profi des FC Bayern anscheinend Geschmack an einem Gold-Steak gefunden. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso zeigte sich in einem Video, das in der Nacht zum Samstag auf seinem Instagram-Konto veröffentlicht wurde, beim Verzehr eines Fleischstücks mit Blattgold-Überzug. „Das ist für Dich, großer Bruder“, hieß es dazu an die Adresse von Ribéry gerichtet. Das Video sei auf der griechischen Insel Mykonos in einem Restaurant des türkischen Promi-Kochs Nusret Gökçe entstanden, berichtete die „Bild“-Zeitung (Samstag).